Макрон и Зеленский имеют доверительные отношения – посол

По мнению посла, оба президента являются несколько нетипичными фигурами в политической среде своих стран.

Между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном установлены доверительные отношения. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наши президенты самом деле хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту "химию", которая между ними есть на межличностном уровне", - рассказала Дюмон. Она также подчеркнула, что тот факт, что Макрон принял Зеленского 12 апреля, еще до избрания на президентский пост – был очень важным. Кроме того, визит Зеленского в Париж 17 июня действительно прошел очень хорошо.

По мнению посла, это и стало фундаментом для доверительных отношений между президентами.

"Не знаю, стоит ли сравнивать наших двух президентов, каждый из них прошел свой путь. Но, на мой взгляд, они оба являются несколько нетипичными фигурами в политической среде своих стран. Они оба также чрезвычайно динамичные люди, которые стремятся очень быстро ввести изменения, которые внесут позитивную эволюцию к положению вещей и развития их государств", - добавила Дюмон.

Напомним, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами, а готова работать в Минском формате для установления мира на Донбассе.

В свою очередь президент Франции говорил о том, что приветствует жесты Зеленского о прекращении огня, которые президент Украины сделал в первые дни своего президентства, а также жесты в отношении "населения, живущего в сепаратистских зонах.