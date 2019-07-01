Россия не отдала моряков, потому что поняла, что ее и так вернут в ПАСЕ, - Кулеба

Обмен нотами между Россией и украинским МИД на прошлой неделе не повлиял на результаты голосования ПАСЕ и возвращение в Ассамблею российской делегации. Об этом сегодня написал представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Фейсбуке.

"Тема моряков в ПАСЕ звучала вместе с другими требованиями к России - визит Комиссара СЕ по правам человека в Крым и уплата долга в бюджет СЕ. Но НИКАКИХ пакетных договоренностей в Совете Европы так и не было достигнуто, потому что русские поняли, что их вернут в Ассамблею и без требований. Ни одно из требований так и не было выполнено, так что логика россиян проста - зачем что-то давать, если можно все получить просто так?" - написал Кулеба.

"Украина в Совете Европы настаивала, что освобождение моряков - это вопрос Международного морского трибунала, а СЕ должен сосредоточиться на освобождении украинских политзаключенных в России. Поэтому мы и не выходили из того, что ПАСЕ должна стать площадкой, благодаря которой освободят моряков", - написал дипломат.

По словам Кулебы, срок публикации российской ноты связан не с проведением сессии ПАСЕ, а с завершением срока отчетности о выполнении приговора Международного морского трибунала, который завершился как раз 25 июня.

"26 июня на момент принятия решения об обжаловании полномочий российской делегации в ПАСЕ ни российская нота, ни украинский ответ на нее не были известны в Ассамблее и не влияли на положительный для России исход голосования", - написал Кулеба.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в срыве договоренностей по возвращению украинских моряков из России. Зеленский заявил, что ответная нота МИДа на заявление России не была согласована с ним, и о дипломатическом ответе глава государства "узнал из интернета".

Климкин в свою очередь ответил, что ответ на международные ноты входит в полномочия МИДа и министра, а также опубликовал оба документа, из которых следует, что Россия заявляла о готовности вернуть военнопленных моряков при условии, что Украина признает нарушение ими российской границы и продолжит судебное разбирательство по законам РФ.