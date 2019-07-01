Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду

С учетом погрешности выборки проходной барьер могут преодолеть партия "Сила и честь" и "Гражданская позиция".

Согласно последнему опросу, шансы попасть в парламент есть у семи партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Сила и честь" и "Гражданская позиция".

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Слугу народа" готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%, ВО "Батькивщина" – 9,4%, "Голос" – 8,3%, "Европейскую солидарность" – 8,2% опрошенных.

Отмечается, что с учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Сила и честь" с поддержкой 4,1% голосов и "Гражданская позиция" – 3,9% респондентов.

Опрос проводился с 15 по 21 июня 2019 года и составил тысячу анкет.

Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", который проводился 20-24 июня 2019 года - партия "Слуга народа" остается лидером предпочтений украинцев, за нее готовы проголосовать 45,3% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах 21 июля и определился с симпатиями.

Также преодолевают проходной барьер еще четыре партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (10,4%), партия "Голос" Святослава Вакарчука (8,4%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,2%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,0%).