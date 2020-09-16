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Чернишов обговорив з австрійським бізнесом прозорість сертифікації, питання податків, перевірок та підтримки виробників

Компанії передали свої пропозиції.

Чернишов обговорив з австрійським бізнесом прозорість сертифікації, питання податків, перевірок та підтримки виробників
Фото: .minregion.gov.ua

Представники українсько-австрійської змішаної Комісії з питань торговельно-економічних зв’язків, українську частину якої очолює міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, зустрілися із представниками австрійського бізнесу. Зустріч відбулася в рамках візиту делегації України під головуванням президента України Володимира Зеленського в Австрію, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Серед тем, які обговорювалися під час зустрічі, були розглянуті питання прозорості щодо сертифікації, податків, перевірок та підтримки виробників, модернізації інфраструктури. Зокрема, компанія Kronospan GmbH закликала вирішити проблемні питання деревообробки в Україні та унормувати законодавчі питання щодо експорту деревини. Австрійська асоціація деревообробної промисловості звернула увагу на важливість забезпечення повного відстеження та законності походження деревини. Представник Austrian Agricultural Cluster наголосив на можливостях інвестицій в аграрний сектор України та запропонував створити технічну сільськогосподарську школу для молодих фермерів, повідомляють у пресслужбі.

Олексій Чернишов відповів на запитання присутніх та запевнив, що «Україна зацікавлена в тому, щоб співробітництво між нашими країнами вийшло на новий рівень. Ми пропонуємо розглядати Україну як надійного партнера та розвивати різні галузі економіки, пропонуючи інвестиційні можливості в кожному регіоні країни. Таке співробітництво підвищує і рівень роботи національних компаній, адже традиційно Австрія дотримується високих європейських стандартів та пропагує сталий та екологічний розвиток, що є одним із пріоритетів України».

Окрім того, повідомляється, що голові української частини Комісії австрійська сторона також передала низку звернень від компаній Австрії, які вже працюють в Україні та зацікавлені у поглибленні співпраці. Зокрема, компанія Bauer, найстаріша іригаційна компанія у світі, лідер у галузі технологій, вже реалізувала кілька проєктів з питань зрошення та добрив в Україні та висловила намір поставляти в Україну додаткову сільськогосподарську техніку. Компанія Andritz Hydro GmbH за роки співпраці з Україною оснастила кілька гідроелектростанцій сучасним обладнанням та наразі пропонує сучасні технічні концепції та залучення фінансування.

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