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IKEA почала аудит постачальників деревини в Україні

У компанії наголосили, що не використовують для своєї продукції незаконно заготовлену деревину.

IKEA почала аудит постачальників деревини в Україні
Фото: rusjev.net

Мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція) почала аудит постачальників деревини в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають "Українські Новини".

"У 2018 і 2019 роках ми провели незалежні аудити на основі дослідження Earthsight 2018 року. Їхні результати не підтвердили використання незаконно заготовленої деревини в нашому ланцюгу постачань. Після публікації нового звіту Earthsight IKEA знову оперативно запросила незалежний аудит", - йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслюють, що IKEA не використовує для своєї продукції незаконно заготовлену деревину, а також посилює перевірки своїх постачальників на відповідність місцевому та міжнародному законодавствам, а також внутрішнім вимогам компанії.

Крім того, IKEA заявляє про готовність надалі співпрацювати з міжнародними організаціями над покращенням ситуації в лісовому господарстві в Україні.

Нагадаємо, британська неурядова організація Earthsight оприлюднила звіт, у якому заявила про продаж компанією IKEA стільців, виготовлених з незаконно зрубаних в українських Карпатах буків.

У 2018 році Earthsight випустила розслідування про безконтрольний експорт лісу з України. В організації тоді підрахували, що український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт у країни ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в 1 млрд євро 2017 року.

Керівництво Держлісагентства назвало це розслідування "нахабною брехнею" і пообіцяло судитися

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