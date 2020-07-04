Шмыгаль объяснил, как в 2021 году будет повышаться минимальная зарплата

Кабинет министров Украины запланировал на текущий и 2021 год три этапа повышения минимальной зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первый этап - с 1 сентября минимальная заработная плата в Украине повысится до 5000 гривен (+277 грн или 5,9%). С 1 января 2021 она составит 6000 гривен (+20%), а с 1 июля 2021 - 6500 (+8,3%).

"Наше видение необходимости повышать минимальную зарплату базируется на пяти факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство)", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что расчеты показывают, что рост "минималки" будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму, не повлияет значительно на инфляцию и на увеличение безработицы.

Напомним, что минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 составляет 4723 грн. В 2019 году минимальная зарплата составляла 4 173 гривен, годом ранее - 3723 гривны.

В июне президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500 гривен.