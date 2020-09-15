В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
ГоловнаПолітика

Австрія додатково виділить Україні гуманітарну допомогу на 1 млн євро

"Ми знаємо, що Україна продовжує перебувати в складній ситуації на сході країни".

Австрія додатково виділить Україні гуманітарну допомогу на 1 млн євро
Фото: EPA/UPG

Австрія додатково виділить 1 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги для сходу України, котрий страждає від війни.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, що Україна продовжує перебувати в складній ситуації на сході країни. Тому Австрія свою гуманітарну допомогу не тільки продовжить, а й розширить і збільшить. Ми вже надали велику допомогу сходу України, а тепер додатковий 1 млн євро ми інвестуємо у вигляді гуманітарної допомоги", - сказав він на спільному брифінгу у вівторок у Відні з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 15 вересня президент Володимир Зеленський перебуває з візитом в Австрії. Це перший візит українського президента до іншої держави за час пандемії.

У межах візиту Зеленського до Відня Україна і Австрія підписали два меморандуми та угоду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також