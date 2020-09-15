Австрія додатково виділить Україні гуманітарну допомогу на 1 млн євро

"Ми знаємо, що Україна продовжує перебувати в складній ситуації на сході країни".

Австрія додатково виділить 1 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги для сходу України, котрий страждає від війни.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, що Україна продовжує перебувати в складній ситуації на сході країни. Тому Австрія свою гуманітарну допомогу не тільки продовжить, а й розширить і збільшить. Ми вже надали велику допомогу сходу України, а тепер додатковий 1 млн євро ми інвестуємо у вигляді гуманітарної допомоги", - сказав він на спільному брифінгу у вівторок у Відні з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 15 вересня президент Володимир Зеленський перебуває з візитом в Австрії. Це перший візит українського президента до іншої держави за час пандемії.

У межах візиту Зеленського до Відня Україна і Австрія підписали два меморандуми та угоду.