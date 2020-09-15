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Рада проголосувала за утворення ТСК з питань корупції в ДАБІ

Це рішення підтримали 316 нардепів.

Рада проголосувала за утворення ТСК з питань корупції в ДАБІ
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада України ухвалила рішення про утворення тимчасової слідчої комісії з питань розслідувань фактів корупції в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Про це повідомила у Facebook народний депутат Олена Шуляк.

Постанову №3568  підтримали 316 нардепів.

"316 "за". Боротьба розпочалася. Слідча комісія буде:

  • розслідувати факти корупції, зловживань та/або неналежного виконання своїх обов’язків посадовими особами;
  • збиратиме інформацію та отримуватиме пояснення;
  • розроблятиме пропозиції для ВР, Кабміну та ін. на підставі результатів розслідування;
  • ініціюватиме питання про притягнення винних у вчиненні правопорушень", - написала Шуляк.

Нагадаємо, у січні у ДАБІ провели аудит і створили комісію для публічного розгляду рішень. Було виявлено критичні порушення, які становлять значні корупційні ризики і порушують чинні норми законодавства.

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