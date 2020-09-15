Рада проголосувала за утворення ТСК з питань корупції в ДАБІ

Верховна Рада України ухвалила рішення про утворення тимчасової слідчої комісії з питань розслідувань фактів корупції в Державній архітектурно-будівельній інспекції.
Про це повідомила у Facebook народний депутат Олена Шуляк.
Постанову №3568 підтримали 316 нардепів.
"316 "за". Боротьба розпочалася. Слідча комісія буде:
- розслідувати факти корупції, зловживань та/або неналежного виконання своїх обов’язків посадовими особами;
- збиратиме інформацію та отримуватиме пояснення;
- розроблятиме пропозиції для ВР, Кабміну та ін. на підставі результатів розслідування;
- ініціюватиме питання про притягнення винних у вчиненні правопорушень", - написала Шуляк.
Нагадаємо, у січні у ДАБІ провели аудит і створили комісію для публічного розгляду рішень. Було виявлено критичні порушення, які становлять значні корупційні ризики і порушують чинні норми законодавства.