Рада проголосувала за утворення ТСК з питань корупції в ДАБІ

Верховна Рада України ухвалила рішення про утворення тимчасової слідчої комісії з питань розслідувань фактів корупції в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Про це повідомила у Facebook народний депутат Олена Шуляк.

Постанову №3568 підтримали 316 нардепів.

"316 "за". Боротьба розпочалася. Слідча комісія буде:

розслідувати факти корупції, зловживань та/або неналежного виконання своїх обов’язків посадовими особами;

збиратиме інформацію та отримуватиме пояснення;

розроблятиме пропозиції для ВР, Кабміну та ін. на підставі результатів розслідування;

ініціюватиме питання про притягнення винних у вчиненні правопорушень", - написала Шуляк.

Нагадаємо, у січні у ДАБІ провели аудит і створили комісію для публічного розгляду рішень. Було виявлено критичні порушення, які становлять значні корупційні ризики і порушують чинні норми законодавства.