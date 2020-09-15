Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом в Республіку Австрія.

Зеленського офіційно зустріли у відомстві федерального президента Австрії Александра ван дер Беллена, повідомили на сторінці Офісу президента України у Facebook.

Зеленського супроводжує його дружина Олена.

Нагадаємо, що це перший візит українського президента до іншої держави за час пандемії. Повідомлялося, що заплановано зустрічі з федеральним канцлером Себастьяном Курцом і президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Напередодні візиту Володимир Зеленський дав інтерв'ю австрійським ЗМІ, в яких, зокрема, повідомив про свої пріоритети як очільника держави. Також він заявив, що більшість мерів просилися стати кандидатами від партії “Слуга народу” на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня.