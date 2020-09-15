В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
ГоловнаПолітика

Зеленський прибув з офіційним візитом до Австрії

Його зустріли у відомстві федерального президента. 

Зеленський прибув з офіційним візитом до Австрії
Фото: Скріншот

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом в Республіку Австрія.

Зеленського офіційно зустріли у відомстві федерального президента Австрії Александра ван дер Беллена, повідомили на сторінці Офісу президента України у Facebook.

Зеленського супроводжує його дружина Олена.

Нагадаємо, що це перший візит українського президента до іншої держави за час пандемії. Повідомлялося, що заплановано зустрічі з федеральним канцлером Себастьяном Курцом і президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Напередодні візиту Володимир Зеленський дав інтерв'ю австрійським ЗМІ, в яких, зокрема, повідомив про свої пріоритети як очільника держави. Також він заявив, що більшість мерів просилися стати кандидатами від партії “Слуга народу” на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також