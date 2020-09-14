Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"

Він вирішив полишити фракцію на час розслідування справи щодо ймовірного хабарництва з боку його помічника.

Народний депутат України Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Депутат Юрченко добровільно пише заяву на вихід з фракції «Слуга Народу» до вирішення ситуації з «хабарем помічника»", - повідомив Качура.

За даними джерел LB.ua, вийти з фракції може також депутат В’ячеслав Рубльов.

"Ще стоїть питання по В’ячеславу Рубльову, бо він на з'їзді «За майбутнє» був", - повідомив співрозмовник видання.

За словами голови фракції Давида Арахамії, поки заяви від Юрченка нема.

Нагадаємо, про те, що Юрченко нібито причетний до вимагання хабаря, кілька днів тому повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Олександр Юрченко та його помічник Іван Фіщенко спіймані НАБУ на хабарі, які ті нібито планували отримати за просування законопроекту. До них нібито звернувся інвестор, який заявив про намір побудувати сміттєпереробний завод. І запропонував внести правки в законодавство з метою надання компанії "зеленого тарифу". За це Фіщенко вимагав 13 тисяч доларів.

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроект № 2207-1 "Про управління відходами".

6 серпня генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження у справі про хабарництво.