В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
ГоловнаПолітика

На годину запитань до уряду в Раду викликали Резнікова і Шкарлета

Нардепи вимагають пояснень щодо перемовин радників країн "нормандського формату" і з приводу захисту вчителів від ковіду.

На годину запитань до уряду в Раду викликали Резнікова і Шкарлета
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

На годині запитань до уряду 18 вересня у Верховній Раді заслухають віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова та виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков сказав на засіданні погоджувальної ради 14 вересня.

Представники фракцій у своїх виступах наголошували на необхідності роз’яснити ситуацію з різночитанням результатів перемовин на рівні радників країн "нормандського формату" та питання захисту вчителів в умовах зростання темпів розповсюдження коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, 12 вересня представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

За словами Костіна, запропонований проєкт постанови повністю відповідає Мінському комплексу заходів.

Того ж дня стало відомо, що "Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори.

Заступник голови фракції "Голос" у парламенті Железняк порівняв зміни до постанови про місцеві вибори з Харківськими угодами.

Сьогодні стало відомо, що Рада не планує переглядати постанову про проведення місцевих виборів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також