Железняк порівняв зміни до постанови про місцеві вибори з Харківськими угодами

Заступник голови фракції "Голос" у парламенті Ярослав Железняк вважає, що зміни до постанови про проведення місцевих виборів, внесені народним депутатом фракції "Слуга народу" Олександром Качурою, не будуть винесені на голосування у Раді. Інакше, на думку політика, це буде голосування рівня Харківських угод.

Про це Ярослав Железняк заявив в ексклюзивному коментарі LB.ua.

"Постанова Верховної Ради - це акт одноразової дії, і відповідно - вносити в неї зміни юридично недоречно. Тут я повністю погоджуюся зі спікером: це може спричинити визнання виборів повністю недійсними. Постанова має бути ухвалена до початку виборчої кампанії", - сказав заступник голови фракції "Голосу".

Щодо політичного аспекту, то Ярослав Железняк сумнівається, що парламент у принципі піде на розгляд такого питання, "бо це спричинить величезну хвилю негативу, особливо у Західній та Центральній Україні".

"Думаю, що в усій Україні це бути сприйнято вкрай погано для влади", - пояснив він.

На думку Железняка, навіть якщо в теорії вдасться якось набрати голоси, з допомогою ОПЗЖ, позафракційних тощо, то решту - а це більш ніж 190 депутатів - будуть максимально цьому заважати: блокувати трибуну, зривати голосування. "Це буде голосування рівня Харківських угод", - вважає Ярослав Железняк.

Нардеп наголосив на тому, що він розуміє позицію глави парламенту і підтримує її юридично і політично: міняти постанову про місцеві вибори вже пізно.

"Думаю, він (Дмитро Разумков, - ред.) не допустить цього. Адже це буде протистояння не всередині влади, а проросійської частини парламенту проти патріотично налаштованої. Думаю, це закінчиться бійками і зривом голосування", - додав нардеп.

Сьогодні стало відомо, що "Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори. Пропонується внести зміни до пункту 3 постанови в частині проведення місцевих виборів в облради на підконтрольних територіях. Також пропонується внести зміни в 4 пункт постанови про те, що місцеві вибори на Донбасі можливі тільки після повноцінного завершення процедур демілітаризації, роззброєння та прийняття окремого закону.

Про зміну дати виборів взагалі не йдеться, як і про скасування місцевих виборів.

Раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

За словами Костіна, запропонований проєкт постанови повністю відповідає Мінському комплексу заходів.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада проголосувала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.