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Зеленський анонсував ще одну "нормандську" зустріч на рівні радників

"Вони не поставили крапку у всіх питаннях".

Зеленський анонсував ще одну "нормандську" зустріч на рівні радників
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський анонсував ще одну "нормандську" зустріч на рівні політичних радників. Про це глава держави сказав журналістам під час робочої поїздки в Одеській області, передає Укрінформ.

"Продовжуються зустрічі в нормандському форматі. І якщо зустрічаюся радники і я знаю вже результат, значить буде плануватися зустріч лідерів нормандського формату. Вони не обговорили всі питання, не поставили крапку в багатьох питаннях. Тому буде ще одна зустріч радників... Найголовніше рішення яке сьогодні є - це дотримання і продовження режиму тиші це найголовніше", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що оголошений 27 липня режим тиші на Донбасі тривав найдовше з початку війни. 

Нагадаємо, 11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що головним результатом переговорів є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

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