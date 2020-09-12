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Україна стала учасницею ініціативи країн G7 для встановлення гендерної рівності

"Партнерство Біарріц" заснували у грудні 2019 року під головуванням президента Франції.

Україна стала учасницею ініціативи країн G7 для встановлення гендерної рівності
Фото: president.gov.ua

Україна отримала офіційний статус учасниці "Партнерства Біарріц", яке бореться за встановлення гендерної рівності у світі. Про це 12 вересня повідомили у пресслужбі президента.

В зустрічі з нагоди приєднання взяли участь перша леді Олена Зеленська, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, посли країн Групи семи (G7) та Швеції.

У межах партнерства Україна взяла на себе зобов’язання у п’яти сферах. Це розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

Нагадаємо, приєднання України до "Партнерства Біарріц" у грудні 2019 року ініціювала Олена Зеленська. "Партнерство" започаткували лідери країн G7 у серпні 2019 року у Франції під головуванням Еммануеля Макрона.

Мета ініціативи - посилити відповідальність та консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності.

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