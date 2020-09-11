Зеленський нагородив футболіста Зозулю орденом "За заслуги"

Він отримав нагороду за високі спортивні досягнення, а також особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту.

Президент Володимир Зеленський нагородив українського нападника іспанського клубу "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III ступеня.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Зозуля отримав нагороду за високі спортивні досягнення, а також особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту в країні.

Нагадаємо, у серпні 2015 року Зозуля також був відзначений як волонтер медаллю "Операція об'єднаних сил. За доблесть і вірність". Під час футбольної паузи через травму Зозуля активно допомагав армії - він заснував благодійний фонд "Народна армія", який регулярно надає допомогу бійцям на передовій і в тилу.