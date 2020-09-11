Україна планує посилити санкції проти Росії та скласти "Акт Сенцова"

У МЗС анонсували відкритий реєстр осіб, проти яких застосовуються санкції.

МЗС України планує створити "Акт Сенцова" за прикладом "Акта Магнітського" з метою застосування санкцій проти осіб, винних у порушенні прав людини.

Про це повідомив посол з особливих доручень, спецпредставник із санкційної політики Олексій Макеєв, пише "Дзеркало тижня".

"Зважаючи на те, що Україна має неабиякий досвід боротьби за визволення з російського полону українських політичних в’язнів, ми плануємо створити в Україні, за зразком американського «Акта Магнітського», свій український «Акт Сенцова» – процедуру накладання санкцій і подальшого переслідування українськими правоохоронними органами тих іноземних посадовців, які системно порушують права людини, обвинувачуються в організації й замовленні вбивств, викрадень, тортур і нелюдського поводження, у винесенні неправомірних і політично вмотивованих вироків", – заявив Макеєв.

Він також анонсував створення системи моніторингу ефективності санкцій. Очікується, що вона додасть аналітичну складову у процес прийняття рішень і дозволить оперативно вдосконалювати санкційні обмеження.

За словами Макеєва, в Адміністративний і Кримінальний кодекси готуються зміни, що передбачають притягнення юридичних і фізичних осіб, які порушують санкційні режими, до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Окрім того, планується створення відкритого реєстру осіб, на яких накладено санкції.

"Акт Магнітського" - ухвалений США та кількома країнами Євросоюзу закон, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайства, переслідувань і порушення прав людей. Названий так на честь російського адвоката Сергія Магнітського, який помер у московському СІЗО. Вважається, що кримінальну справу щодо нього було порушено на знак помсти за розкриття корупційної схеми.

Люди зі списку "Акта Магнітського" не можу в'їжджати в США, їхнє майно було заарештовано, а корупційні рахунки закриті.

Олег Сенцов - український режисер, кримчанин, колишній політв'язень, котрий відбував покарання в окупованому Криму та Росії за обвинуваченням у тероризмі.

Нагадаємо, що 10 вересня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження на шість місяців антиросійських санкцій щодо осіб та організацій, які "продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".