Голова Чернігівської ОДА подав у відставку через "позбавлення впливу на кадрову політику"

Андрій Прокопенко пропрацював на посаді менше року.

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко подав у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук 12 вересня.

"Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради. Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу", - пояснив він.

"Будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, а в нашому випадку – він може шкодити Президенту та нашій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати", - написав Прокопенко.

Він також перелічив, що вдалось реалізувати на посаді голови облдержадміністрації.

Нагадаємо, Андрія Прокопенка призначили головою Чернігівської ОДА 1 листопада 2019 року. Раніше він працював політтехнологом та політичним консультантом, очолював департамент комунікації нафтової компанії ТНК-ВР. Керував компанією "Прокопенко і партнери", що спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічних і кризових комунікаціях.

На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб "Слуги народу".

До Прокопенка Чернігівську ОДА очолював Олександр Мисник.