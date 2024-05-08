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В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БПЛА (доповнено)

Стратегічна авіація здійснила пускові маневри в Каспійському регіоні.

В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БПЛА (доповнено)
Фото: alerts.in.ua

Командування Повітряних Сил повідомило про небезпеку для України через ймовірне використання ворогом крилатих ракет.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС активні у Каспійському регіоні, здійснили пускові маневри.

Також впродовж кількох годин триває атака окупантів безпілотниками типу "шахед". Вибухи лунали у Сумах, Харкові та Полтаві.

Доповнено 4:03 : крилаті ракети на Сумщині та Миколаївщині.

Доповнено 4:25 : ракети вже у центральних регіонах.

Доповнено 4:34 : для Дніпра та Запоріжжя балістична загроза.

Доповнено 4:53 : ракети в західних областях та на Київщині.

Доповнено 5:15 : ракети атакують Київ та Стрий.

Доповнено 5:26 : робота ППО біля Києва.

Доповнено 6:03 : відбій тривоги.

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