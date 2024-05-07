На війні з російськими окупантами загинули двоє бійців з Грузії

В бою з російськими окупантами загинули ще двоє грузинських добровольців.

Про це повідомив добровольчий спецпідрозділ “Чорний орел”.

“Внаслідок бойових дій на напрямку Авдіївки загинули бійці загону “Чорний орел” Давид Гогадзе та Бесо Ломідзе. Загін “Чорний орел” висловлює співчуття сім'ям, які зазнали великої втрати”, - йдеться у повідмоленні.

Як повідомляє “Європейська правда”, на боці України грузинські бійці воюють, зокрема, у складі чотирьох підрозділів – "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел”.

За непідтвердженою інформацією "Эхо Кавказа", їхня кількість сягає 1,5 тисяч.

З початку повномасштабного вторгнення Росії відомо про загибель понад 60 грузинських бійців.