Кіберфахівці ГУР Міноборони вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С, - ЗМІ

Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у спецслужбах.

"Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud" — повідомили джерела видання.

Російські користувачі масово скаржаться на відсутність доступу до онлайн-інструментів та серверів. Крім того, у мережах пишуть про неспроможність служб підтримки відновити доступ до оплачених ресурсів.

Втім, за даними ГУР, адміністратори публічних сторінок видаляють негативні коментарі.

Компанія 1С спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.