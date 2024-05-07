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На Харківщині внаслідок російського обстрілу поранена жінка

73-річна жінка отримала вибухову травму та осколкові поранення.

На Харківщині внаслідок російського обстрілу поранена жінка
Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки (архівне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В ніч на 7 травня російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Росіяни обстріляли с. Колодязне Дворічанської громади. Снаряд влучив у будинок, через це 73-річна жінка отримала вибухову травму та осколкові поранення. Поранену жінку доставили до медичного закладу. 

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Також в результаті удару загорівся двоповерховий багатоквартирний будинок.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

  • Протягом минулої доби на Харківщині через російську агресію отримали травми троє осіб, серед яких неповнолітня дівчина. Через вибух невідомого вибухового пристрою загинув чоловік.
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