На Харківщині внаслідок російського обстрілу поранена жінка

В ніч на 7 травня російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Росіяни обстріляли с. Колодязне Дворічанської громади. Снаряд влучив у будинок, через це 73-річна жінка отримала вибухову травму та осколкові поранення. Поранену жінку доставили до медичного закладу.
Також в результаті удару загорівся двоповерховий багатоквартирний будинок.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Протягом минулої доби на Харківщині через російську агресію отримали травми троє осіб, серед яких неповнолітня дівчина. Через вибух невідомого вибухового пристрою загинув чоловік.