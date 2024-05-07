На Харківщині внаслідок російського обстрілу поранена жінка

Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки (архівне фото)

В ніч на 7 травня російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Росіяни обстріляли с. Колодязне Дворічанської громади. Снаряд влучив у будинок, через це 73-річна жінка отримала вибухову травму та осколкові поранення. Поранену жінку доставили до медичного закладу.

Також в результаті удару загорівся двоповерховий багатоквартирний будинок.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.