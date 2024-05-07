Ворог завдав ударів по Дніпропетровщині, серед постраждалих дитина

Російська армія увечері 7 травня вдарила по Криворіжжю та Нікопольщині.

У вівторок ввечері російська армія атакувала безпілотником Зеленодольську громаду Криворізького району. Також унаслідок атаки по Нікополю постраждала дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок дронової атаки по Зеленодольській громаді Криворізького району постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені житлові будинки.

Також більшилася кількість постраждалих на Нікопольщині: там унаслідок ворожого удару травм зазнала 6-річна дівчинка та 51-річний чоловік.

За інформацією Сергія Лисака впродовж дня від російських ударів постраждали шестеро людей.