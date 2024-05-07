ОЗХЗ не побачила підтверджень застосування хімзброї на війні в Україні

В організації дані про можливе застосування хімзброї в Україні назвали "недостатньо обґрунтованими".

В Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявили, що інформація про можливе застосування отруйних речовин в Україні є недостатньо обґрунтованою, водночас "ситуація залишається тривожною", ідеться у коментарі ОЗХЗ від 7 травня.

Секретаріат Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відстежує ситуацію на території України від початку війни в лютому 2022 року у зв'язку з обвинуваченнями у використанні токсичних хімікатів як зброї.

"І Російська Федерація, і Україна звинуватили одна одну та повідомили Організацію про можливе застосування хімічної зброї. Все офіційне листування держав-учасниць за такими твердженнями та звинуваченнями було розміщено на загальнодоступному вебсайті ОЗХЗ та регулярно оновлюється. Інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також інформація, що доступна Секретаріату, є недостатньо обґрунтованою", — ідеться у повідомленні.

Водночас в ОЗХЗ запевнили, що ситуація залишається нестабільною і вкрай тривожною щодо можливого відновлення використання токсичних хімікатів як зброї.

В організації додають, що всі заявлені запаси хімічної зброї у світі були знищені в липні 2023 року під її контролем, але це "не означає, що хімічної зброї більше не існує".

"Для проведення будь-яких заходів, пов’язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, Секретаріату ОЗХЗ потрібно було б офіційно отримати запит на проведення такої діяльності від держав-учасниць. Наразі Секретаріат не отримував жодного такого запиту про вжиття заходів", – заявляють там.

В ОЗХЗ наголосили, що "продовжують стежити за ситуацією" і підтримують зв’язок із зацікавленими державами-учасницями.