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Кабмін затвердив порядок прийняття, утримання та ведення обліку фортифікаційних споруд

До роботи буде долучена місцева влада.

Кабмін затвердив порядок прийняття, утримання та ведення обліку фортифікаційних споруд
Фото: Макс Требухов

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні, 7 травня, Кабмін затвердив порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд.

“Дуже важливо, аби вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи”, – написав прем’єр.

Він нагадав, що від початку року уряд виділив 38 млрд грн на будівництво оборонних рубежів. Зокрема, 23 квітня Кабмін виділив додаткові 8 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Гроші виділили шляхом перерозподілу видатків держбюджету.

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