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Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки

Відповідне рішення прийняв Кабмін під час засідання.

Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Ілюстративне фото
Фото: Армія Інформ

Сьогодні під час засідання Кабмін прийняв постанову про продовження на місяць відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, яку надавали рішеннями Міністерства економіки.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

"Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час», які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць", – написав Мельничук.

  • Наприкінці квітня Міноборони опублікувало інфографіку з основними змінами, впровадженими мобілізаційним законом, що набуде чинності 18 травня. 
  • Детальніше про закон, зокрема, про те, хто має право на відстрочку, у матеріалі LB.ua.
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