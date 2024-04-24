Міноборони опублікувало інфографіку з основними змінами, впровадженими мобілізаційним законом

Міністерство оборони опублікувало пояснення щодо основних змін, впроваджених новим мобілізаційним законопроєктом. Він набуде чинності 18 травня.
Для органів місцевого самоврядування стане обовʼязковим сприяння організації військових зборів, поширення інформацію про мобілізаційні заходи, ведення військового обліку, оповіщення громадян про мобілізацію, забезпечення їх прибуття на збірні пункти, участь у підготовці завдань тероборони, планування і проведення мобілізації та демобілізації. Також вони матимуть повноваження взаємодіяти з органами державної лади і силами оборони для обміну інформацією.
Чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і показувати його за вимогою уповноважених осіб. Вони повинні уточнювати облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет (реєстрація якого лише за бажанням).
Ці громадяни зобов'язані приходити до ТЦК і СП для військового обліку та медогляду. Прибуття на збірні пункти за викликом і повісткою є обов'язковим.
Громадяни України зобов'язані надавати майно, будівлі, транспорт для Збройних Сил та інших формувань з компенсацією вартості державою.
- Докладно про закон читайте в матеріалі на LB.ua.
- Від учора всі українські консульства припинили надання послуг чоловікам від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Якщо чоловік призовного віку виїхав і показав державі, що питання її виживання його не обходить, то і держава не надаватиме йому послуги.