Міноборони опублікувало інфографіку з основними змінами, впровадженими мобілізаційним законом

Міністерство оборони опублікувало пояснення щодо основних змін, впроваджених новим мобілізаційним законопроєктом. Він набуде чинності 18 травня.

Для органів місцевого самоврядування стане обовʼязковим сприяння організації військових зборів, поширення інформацію про мобілізаційні заходи, ведення військового обліку, оповіщення громадян про мобілізацію, забезпечення їх прибуття на збірні пункти, участь у підготовці завдань тероборони, планування і проведення мобілізації та демобілізації. Також вони матимуть повноваження взаємодіяти з органами державної лади і силами оборони для обміну інформацією.

Чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і показувати його за вимогою уповноважених осіб. Вони повинні уточнювати облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет (реєстрація якого лише за бажанням).

Ці громадяни зобов'язані приходити до ТЦК і СП для військового обліку та медогляду. Прибуття на збірні пункти за викликом і повісткою є обов'язковим.

Громадяни України зобов'язані надавати майно, будівлі, транспорт для Збройних Сил та інших формувань з компенсацією вартості державою.