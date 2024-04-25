Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови на надувному матраці

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергового українця при спробі втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Ні швидка течія, ні розлив Дністра не зупинили українця в намірі дістатися сусідньої країни вплав. Щоб запобігти порушенню кордону й нещасному випадку, до “плавця” вибув прикордонний наряд човном”, - повідомили прикордонники.

Втечу українця за кордон координували за допомогою одного з месенджерів.

Організатори запросили 4 тис. євро, половину з яких отримали авансом, за рекомендації щодо використання матрацу та того, куди покласти телефон і змінний одяг.