Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергового українця при спробі втекти за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Ні швидка течія, ні розлив Дністра не зупинили українця в намірі дістатися сусідньої країни вплав. Щоб запобігти порушенню кордону й нещасному випадку, до “плавця” вибув прикордонний наряд човном”, - повідомили прикордонники.
Втечу українця за кордон координували за допомогою одного з месенджерів.
Організатори запросили 4 тис. євро, половину з яких отримали авансом, за рекомендації щодо використання матрацу та того, куди покласти телефон і змінний одяг.
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