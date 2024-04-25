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Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови на надувному матраці

Чоловік встиг заплатити організаторам втечі 2 тис. євро.

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови на надувному матраці
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови на надувному матраці
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергового українця при спробі втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Ні швидка течія, ні розлив Дністра не зупинили українця в намірі дістатися сусідньої країни вплав. Щоб запобігти порушенню кордону й нещасному випадку, до “плавця” вибув прикордонний наряд човном”, - повідомили прикордонники. 

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Втечу українця за кордон координували за допомогою одного з месенджерів. 

Організатори запросили 4 тис. євро, половину з яких отримали авансом, за рекомендації щодо використання матрацу та того, куди покласти телефон і змінний одяг.

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