Головне за середу, 24 квітня: понад 60 відбитих штурмів на 4 напрямках, ATACMS в Україні, новий пакет допомоги від США

Бої на Бахмутському та Лиманському напрямках, 84 бойових зіткнення, ворожі обстріли, "брудні" дощі. Яким запам’ятається 791-й день повномасштабної війни.

Президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.

Про це повідомив він на брифінгу у Білому домі, передає "Голос Америки", який вів пряму трансляцію звернення. "Це хороший день для Америки, це хороший день для європейців, це хороший день для світу - і це має важливе значення", - сказав Байден.

"У наступні кілька годин я зроблю все, аби передати у наші відповідні органи документи, щоб ракетні системи та інші озброєння були направлені в Україну. Це допоможе не тільки Україні, а і європейській безпеці", - наголосив президент США.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 84 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 квітня – в нашій новині.

Сполучені Штати Америки таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS.

ATACMS прибули до нашої держави на початку цього місяця відповідно до вказівки президента США Джо Байдена щодо березневого пакета допомоги.

Кількість наданих ракет невідома.

Агентство Reuters повідомило, що Україна застосувала ATACMS вранці 17 квітня, атакувавши аеродром у Криму, що за 165 км від української лінії фронту.

На рішення США надати Києву такі ракети вплинуло використання Росією балістичних ракет дальнього радіусу дії від КНДР, а також масовані російські обстріли української критичної інфраструктури.

24 квітня Міністерство оборони США оголосило про нову значну допомогу Україні в галузі безпеки.

Вміст допомоги оприлюднили на сайті Пентагону.

Це 56-ий пакет, який отримав Київ із запасів американського Міноборони, вартістю мільярд доларів.

Що увійшло до пакету – в новині.

Сьогодні, 24 квітня, в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях пройшли "брудні" дощі. Небо зранку на півдні країни мало незвичний жовтий колір. Державна служба з надзвичайних ситуацій наголошує, що "кольорові" опади пов'язані з надходженням пилу з Сахари і не становлять небезпеки.

"До України дістався пил із Сахари, який спостерігався напередодні у Греції... Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не становить ніякої загрози", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що 25-26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною. А 27 квітня повітряні потоки зміняться, повітря після дощів очиститься.

Рятувальники радять одягатись тепліше і не забувати вдома парасольки.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!