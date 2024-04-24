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Байден підписав закон про допомогу Україні і виступив із промовою

"Це хороший день для Америки, це хороший день для європейців, це хороший день для світу".

Байден підписав закон про допомогу Україні і виступив із промовою
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.

Про це повідомив він на брифінгу у Білому домі, передає "Голос Америки", який вів пряму трансляцію звернення.

"Це хороший день для Америки, це хороший день для європейців, це хороший день для світу - і це має важливе значення", - сказав Байден.

"У наступні кілька годин, я зроблю все, аби передати у наші відповідні органи документи, щоб ракетні системи та інші озброєння були направлені в Україну. Це допоможе не тільки Україні, а і європейській безпеці", - наголосив президент США.

  • 20 квітня після піврічних обговорень Палата представників проголосувала за законопроєкт про надання Україні нового пакету допомоги. Текст документа загалом аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента Байдена. 
  • Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
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