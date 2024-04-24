Україна отримає сьогодні 1,5 млрд євро у межах механізму “Ukraine Facility” обсягом у 50 млрд євро.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Україна несе важкий тягар задля всіх нас. Сьогодні надаємо додаткові 1,5 млрд євро в межах Механізму “Ukraine Facility” обсягом у 50 млрд євро”, ‒ зазначила вона.

За словами президентки ЄК, вкрай важливо, аби Україна працювала, а послуги надавались, поки країна дає відсіч агресору.

“Європа залишається єдиною та рішучою”, ‒ додала політкиня.