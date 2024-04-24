Україна отримає сьогодні 1,5 млрд євро у межах механізму “Ukraine Facility” обсягом у 50 млрд євро.
Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
“Україна несе важкий тягар задля всіх нас. Сьогодні надаємо додаткові 1,5 млрд євро в межах Механізму “Ukraine Facility” обсягом у 50 млрд євро”, ‒ зазначила вона.
За словами президентки ЄК, вкрай важливо, аби Україна працювала, а послуги надавались, поки країна дає відсіч агресору.
“Європа залишається єдиною та рішучою”, ‒ додала політкиня.
- Програма Ukraine Facility передбачає 50 млрд євро для Києва на чотири роки. Для цього Україна має реалізувати низку реформ.
- Минулого місяця Кабмін схвалив план для Ukraine Facility, який є основою для отримання цих коштів.
- У лютому ЄС погодився виділити нашій державі цей пакет допомоги після тривалих обговорень і подолавши блокування з боку Угорщини.