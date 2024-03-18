Кабмін схвалив план для Ukraine Facility, який є основою для отримання 50 млрд євро від ЄС

План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.

Кабінет міністрів України схвалив “план для Ukraine Facility”. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

План є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро.

План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

“Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі”, − пояснив очільник уряду.

Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як “зелений” перехід, цифровізація, євроінтеграція.

“План розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити нашу країну та наблизити членство в ЄС”, − додав Шмигаль.

Найближчим часом Україна передасть його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ “Плану для Ukraine Facility” Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року.