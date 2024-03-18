Кабмін схвалив план для Ukraine Facility, який є основою для отримання 50 млрд євро від ЄС

Кабінет міністрів України схвалив “план для Ukraine Facility”. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
План є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро.
План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.
“Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі”, − пояснив очільник уряду.
Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як “зелений” перехід, цифровізація, євроінтеграція.
“План розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити нашу країну та наблизити членство в ЄС”, − додав Шмигаль.
Найближчим часом Україна передасть його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ “Плану для Ukraine Facility” Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року.
- 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
- Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
- У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.