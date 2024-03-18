Будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища може розпочатися у червні, − Мінветеранів

Незабаром має бути схвалена передача у власність НВМК понад 265 га.

Початок будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища (НВМК) може розпочатися у червні 2024 року.

Про це повідомив в. о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

За його словами, вже незабаром має бути ухвалене одне з ключових рішень − передача у власність НВМК понад 265 га.

На території кладовища незабаром розпочнуться підготовчі роботи із видалення зелених насаджень.

“Процедуру спрощено. Порядок використання бюджетних коштів для створення та функціонування НМВК є”, − зазначив урядовець.

“Мінветеранів має хороший темп у реалізації цього найбільшого в історії України проєкту вшанування памʼяті загиблих Захисників і Захисниць. Тому, зберігаючи такі темпи, будівництво I черги може розпочатися вже у червні”, − додав він.