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Росія атакувала пожежну частину в Харківській області

Один співробітник ДСНС поранений.

Російська армія у ніч на понеділок атакувала ракетами пожежну частину в прикордонному населеному пункті Харківської області. На чергуванні там перебували 11 рятувальників.

Травми отримала одна людина – водій-рятувальник, повідомили в ДСНС. У нього травма руки, медичну допомогу надали на місці.

Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару
Фото: ДСНС України в Telegram
Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару

"У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару
Фото: ДСНС України в Telegram
Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару
Фото: ДСНС України в Telegram

Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару
Фото: ДСНС України в Telegram
Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару
Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару
Фото: ДСНС України в Telegram
Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару

  • Росія не вперше атакує об'єкти рятувальної служби в Україні, і також вона умисно б'є повторно по місцю, в яке уже вдарила, знаючи, що там ДСНС та медики в цей час рятуватимуть постраждалих.
  • У ніч на 21 лютого одразу четверо рятувальників зазнали поранень у Донецькій області. 
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