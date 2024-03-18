Росія атакувала пожежну частину в Харківській області

Російська армія у ніч на понеділок атакувала ракетами пожежну частину в прикордонному населеному пункті Харківської області. На чергуванні там перебували 11 рятувальників.

Травми отримала одна людина – водій-рятувальник, повідомили в ДСНС. У нього травма руки, медичну допомогу надали на місці.

Фото: ДСНС України в Telegram Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару

"У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України в Telegram Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару

Фото: ДСНС України в Telegram

Фото: ДСНС України в Telegram Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару

Фото: ДСНС України в Telegram Пошкодження пожежної частини внаслідок російського удару