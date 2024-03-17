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​Лубінець: У Львові працівники військкомату силою затримали місцевого волонтера. Військком визнав порушення

За втручання омбудсмена призначили повторне проходження військово-лікарської комісії для чоловіка, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення.

​Лубінець: У Львові працівники військкомату силою затримали місцевого волонтера. Військком визнав порушення
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

У Львові працівники територіального центру комплектації силою затримали місцевого волонтера Кирила Тарана, який відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили.

Про інцидент розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, на ситуацію відреагував представник омбудсмана у Львівській області Тарас Подвірний.

Лубінець зіслався на інформацію від дружини волонтера, яку вона поширила і в соцмережах. Відповідно до них, працівники військкомату силоміць заштовхали волонтера в бус, повістку при цьому не вручали. У Шевченківському ТЦК він відмовився проходити комісію через проблеми зі здоров’ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Під ранок наступного дня начебто вже був готовий наказ на Тарана і його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне.

Лубінець повідомив, що його представник прибув до Шевченківського військкомату, аби з’ясувати ситуацію на місці. Приїхав і місцевий військком. Подвірному надали безперешкодний доступ до документів по волонтеру. 

"Також по цій справа відбулась нарада з обласним ТЦК. Вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Кирилу Тарану. Водночас, начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності", - розповів Лубінець.

Омбудсман наголосив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це "неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві".

"Звертаюсь до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК", - додав Лубінець.

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