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Росіяни обстріляли керованими авіабомбами Вовчанськ на Харківщині, є поранений

Через "приліт" спалахнула пожежа.

Росіяни обстріляли керованими авіабомбами Вовчанськ на Харківщині, є поранений
Авіабомба КАБ-500
Фото: ДСНС України

17 березня окупаційні війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині, для атаки використали керовані авіабомби.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Обстріл стався близько 15.30. В результаті "прильоту" сталося загоряння приватного будинку. Поранений житель.

Обстріл Вовчанська 17 березня 2024 року
Фото: Поліція Харківської області
Обстріл Вовчанська 17 березня 2024 року

Обстріл Вовчанська 17 березня 2024 року
Фото: Поліція Харківської області
Обстріл Вовчанська 17 березня 2024 року
 

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки і рятувальники. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

  • Нині вранці окупанти скинули КАБ-250 на Золочів, а також обстріляли селище Ківшарівка на Куп'янщині. 
  • Крім того, вороги завдали удару по пункту швидкої медичної допомоги на Харківщині, серед поранених - фельдшер і водій.
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