За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки і рятувальники.

Обстріл стався близько 15.30. В результаті "прильоту" сталося загоряння приватного будинку. Поранений житель.

Про це повідомила поліція Харківської області.

17 березня окупаційні війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині, для атаки використали керовані авіабомби.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies