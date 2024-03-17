17 березня окупаційні війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині, для атаки використали керовані авіабомби.
Про це повідомила поліція Харківської області.
Обстріл стався близько 15.30. В результаті "прильоту" сталося загоряння приватного будинку. Поранений житель.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки і рятувальники.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Нині вранці окупанти скинули КАБ-250 на Золочів, а також обстріляли селище Ківшарівка на Куп'янщині.
- Крім того, вороги завдали удару по пункту швидкої медичної допомоги на Харківщині, серед поранених - фельдшер і водій.