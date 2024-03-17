Росія залучила до псевдовиборів в окупації тисячі росгвардійців, Центр нацспротиву

Лише на окуповані території Запоріжжя було виділено 2,5 тисячі осіб зі складу Росгвардії та Міністерства внутрішніх справ Росії.

Росія відправила на ТОТ тисячі росгвардійців для уникнення дестабілізації під час псевдовиборів, пише Центр національного спротиву.

На тимчасово окуповані території Донецької області було виділено більше 5,4 тисячі росгвардійців, серед яких:

2,7 тисячі залучені до охорони місць розташування "виборчих комісій";

2,5 тисячі залучені до охорони членів "виїзних комісій";

200 осіб залучені до особистої охорони голів "виборчих комісій".

Лише на тимчасово окуповані території Запорізької області було виділено 2,5 тисячі осіб зі складу Росгвардії та Міністерства внутрішніх справ Росії.

"Оскільки в кремля не вистачає силовиків додатково до охорони місць "голосування" було залучено 600 працівників з понад ста російських приватних охоронних підприємств", — зазначають у Нацспротиві.

Окупаційна адміністрація намагається не допустити дестабілізації суспільно-політичної ситуації на окупованих територіях. У тому ж числі було ухвалено рішення не проводити "евакуацію" з місць "голосування" у разі отримання інформації про загрозу теракту.

"А щоб уникнути резонансу “небажаних” інформаційних матеріалів створили спецгрупи з моніторингу інформаційних ресурсів. Їхня мета виявлення та блокування інформації, яка може призвести до дестабілізації ситуації на ТОТ в період підготовки та проведення "виборів", — додають у ЦНС.