На Сумщині зупинили три спроби прориву ворожих ДРГ

У всіх трьох випадках плани противника зірвано, ворог відійшов назад.

У Сумській області прикордонники спільно з бійцями ЗСУ завадили трьом ворожим ДРГ пробратися вглиб України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби, Нацгвардії та ЗСУ, залучено артилерійський і мінометний розрахунок.

"У першому випадку прикордонники виявили кілька осіб ворожої ДРГ, що рухалися з території країни-агресора. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав'язався стрілецький бій. В інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ заздалегідь виявили ворожі ДРГ і відкрили вогонь на ураження", — ідеться в повідомленні.

У всіх трьох випадках плани противника зірвано, ворог відійшов назад.