Росія атакувала житлові квартали Херсонщини, четверо людей постраждали

Чотирнадцять населених пунктів Херсонської області опинилися під ворожими обстрілами.

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Російські окупанти знову завдали ударів по Херсонщині. Під обстрілами опинилися 14 населених пунктів.

Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Шляхове, Берислав, Золоту Балку, Дудчани, Антонівку, Осокорівку, Ольгівку, Велетенське, Янтарне, Садове, Станіслав, Гавриліву та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватних будинки, припортову інфраструктуру та автомобілі", — пише очільник ОВА.

Внаслідок обстрілів російської армії 4 людини дістали поранення.

Ворог продовжує терор у Херсонській області: ворожі безпілотники скидають вибухівку на людей.