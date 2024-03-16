Глава держави зауважив, що завдяки власним дронам Україна тепер завжди матиме свою ударну силу в небі.

У вечірньому зверненні 16 березня президент Володимир Зеленський подякував Силам оборони за нову українську далекобійність, яка б’є по вразливих військових цілях у РФ.

Президент пообіцяв Росії відповіді “суто у військовому плані” на теракт у Одесі.

“Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. І я дякую Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую й нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони”, – сказав президент.

Він зазначив, що Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі.

Нагадаємо, останнім часом українські безпілотники регулярно завдають ударів на території РФ по військових цілях та інфраструктурі, яка обслуговує агресію Кремля, зокрема, по нафтопереробних заводах. Так, нещодавно дрони СБУ атакували одразу три заводи в Самарській області. Українські безпілотники атакували Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Днем раніше безпілотники ГУР уразили нафтопереробний завод у Калузькій області Росії. Українська розвідка зауважила, що це підприємство путінський режим використовував у військових цілях.

До цього найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.