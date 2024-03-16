Через обстріли на Дніпропетровщині пошкоджені лінії електропередач і газогони

По області російська армія била безпілотниками і артилерією.

Російська армія вісім разів била по Дніпропетровській області бойовими безпілотниками і артилерією. Найбільше постраждав Нікопольський район.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада. Постраждали чоловік 75 років та 77-річна жінка", – зазначив Лисак.

Пошкоджені понад три десятки приватних будинків. Один з них зайнявся, вогонь рятувальники приборкали.

2 господарські споруди знищені, ще 6 – понівечені. Потрощені гаражі та авто, навантажувач, парник.

Є руйнування на території інфраструктурного об'єкту. Зачепило лінії електропередач та газогони.Наслідки обстрілів, які сталися надвечір, ще уточнюють.