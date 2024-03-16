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Через обстріли на Дніпропетровщині пошкоджені лінії електропередач і газогони

По області російська армія била безпілотниками і артилерією.

Через обстріли на Дніпропетровщині пошкоджені лінії електропередач і газогони
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА у Telegram

Російська армія вісім разів била по Дніпропетровській області бойовими безпілотниками і артилерією. Найбільше постраждав Нікопольський район.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада. Постраждали чоловік 75 років та 77-річна жінка", – зазначив Лисак.

Пошкоджені понад три десятки приватних будинків. Один з них зайнявся, вогонь рятувальники приборкали.

2 господарські споруди знищені, ще 6 – понівечені. Потрощені гаражі та авто, навантажувач, парник.

Є руйнування на території інфраструктурного об'єкту. Зачепило лінії електропередач та газогони.Наслідки обстрілів, які сталися надвечір, ще уточнюють.

  • Вчора російська армія завдала ударів по Нікополю. Спочатку росіяни атакували місто з артилерії, після чого завдали три удари дронами-камікадзе. 
  • 13 березня росіяни вчергове обстріляли Нікополь. Поранені щонайменше п'ятеро людей. Одну з потерпілих госпіталізували. 
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