Через обстріли на Дніпропетровщині пошкоджені лінії електропередач і газогони

Російська армія вісім разів била по Дніпропетровській області бойовими безпілотниками і артилерією. Найбільше постраждав Нікопольський район.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада. Постраждали чоловік 75 років та 77-річна жінка", – зазначив Лисак.
Пошкоджені понад три десятки приватних будинків. Один з них зайнявся, вогонь рятувальники приборкали.
2 господарські споруди знищені, ще 6 – понівечені. Потрощені гаражі та авто, навантажувач, парник.
Є руйнування на території інфраструктурного об'єкту. Зачепило лінії електропередач та газогони.Наслідки обстрілів, які сталися надвечір, ще уточнюють.
- Вчора російська армія завдала ударів по Нікополю. Спочатку росіяни атакували місто з артилерії, після чого завдали три удари дронами-камікадзе.
- 13 березня росіяни вчергове обстріляли Нікополь. Поранені щонайменше п'ятеро людей. Одну з потерпілих госпіталізували.