В Міноборони зустрілися із постачальниками продуктів для ЗСУ

Представники Міноборони і Державного оператора тилу зустрілися із компаніями-постачальниками, які вже за два тижні постачатимуть харчування для Збройних Сил України. Сторони обговорили питання організації процесу поставок та контролю якості продуктів.

Про це повідомили у Міноборони.

"Наша мета – щоб українські військові мали неперервне та найкраще харчування. Прагнемо до сучасних стандартів управління ланцюгами постачання та впровадження нових технологій забезпечення наших військових продуктами", – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Він наголосив, що потрібно створити надійну систему, "на яку можна буде покладатися у будь-який час та у будь-яких умовах".

Також у Міноборони нагадали, що нещодавно "Державний оператор тилу" у межах реформи передачі закупівель продуктів від Міноборони до оператора уклав перші контракти на постачання харчування для Збройних Сил України за 13 секторами, які охоплюють всю Україну. Середня ціна за комплект склала 111,49 грн.

"Це наш перший крок у реформуванні системи забезпечення ЗСУ харчуванням. Всі законтрактовані компанії – це український бізнес з власними виробничими потужностями. Це дає привід для обґрунтованого оптимізму щодо спроможностей нових постачальників виконувати свої зобов’язання системно та якісно", – зазначив Арсен Жумаділов.