В Міноборони зустрілися із постачальниками продуктів для ЗСУ

Представники Міноборони і Державного оператора тилу зустрілися із компаніями-постачальниками, які вже за два тижні постачатимуть харчування для Збройних Сил України. Сторони обговорили питання організації процесу поставок та контролю якості продуктів.
Про це повідомили у Міноборони.
"Наша мета – щоб українські військові мали неперервне та найкраще харчування. Прагнемо до сучасних стандартів управління ланцюгами постачання та впровадження нових технологій забезпечення наших військових продуктами", – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Він наголосив, що потрібно створити надійну систему, "на яку можна буде покладатися у будь-який час та у будь-яких умовах".
Також у Міноборони нагадали, що нещодавно "Державний оператор тилу" у межах реформи передачі закупівель продуктів від Міноборони до оператора уклав перші контракти на постачання харчування для Збройних Сил України за 13 секторами, які охоплюють всю Україну. Середня ціна за комплект склала 111,49 грн.
"Це наш перший крок у реформуванні системи забезпечення ЗСУ харчуванням. Всі законтрактовані компанії – це український бізнес з власними виробничими потужностями. Це дає привід для обґрунтованого оптимізму щодо спроможностей нових постачальників виконувати свої зобов’язання системно та якісно", – зазначив Арсен Жумаділов.
- Нещодавно у ДОТ повідомили, що за три місяці роботи вже укладено майже 90 контрактів на загальну суму 11 мільярдів гривень. При цьому вдалося зекономити 4,6 мільярда гривень.
- ДОТ запрацював із грудня 2023. Міноборони заявило, що впровадило зміни для того, щоб уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію.
- Пізніше у Міноборони пояснили, що держзакупівлі проводитимуть за новою системою, що складається з двох рівнів. На першому перебуває Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – "Державний оператор тилу" та "Агенція оборонних закупівель". Департамент політики закупівель формулюватиме профільну політику закупівель, координуватиме фінансову діяльність агенцій та розроблятиме нормативно-правові акти. "Державний оператор тилу" закуповуватиме тилове майно для армії: харчі, амуніцію, паливно-мастильні матеріали. При цьому орієнтуватиметься на 100% постачання від українських виробників.
- Перші тендери “Державного оператора тилу” пройшли без участі великих торговельних мереж.
- Із першого квітня 2024 року стартує нова архітктура закупівель продуктів харчування, яку презентували Міністерство оборони України та агенція “Державний оператор тилу”.