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Цієї ночі дрони СБУ відпрацювали по Слов'янському НПЗ в Росії, — джерело

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в Росії.

Цієї ночі дрони СБУ відпрацювали по Слов'янському НПЗ в Росії, — джерело
Фото: скріншот

Цієї ночі СБУ спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами по Слов'янському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.

Про це повідомляють джерела Lb.ua.

"Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", – зазначило джерело в СБУ. 

Співрозмовник додає, що Служба безпеки продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну. 

"Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів на росії", — підкреслив співрозмовник.

  • 16 березня дрони СБУ атакували одразу три великих НПЗ "Роснєфті": Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський. На території заводів виникла пожежа, горіли установки з переробки нафтопродуктів.
  • 17 березня вночі жителі Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю РФ повідомили про вибухи і пожежу у місті на  нафтопереробному заводі.
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