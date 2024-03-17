Цієї ночі дрони СБУ відпрацювали по Слов'янському НПЗ в Росії, — джерело

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в Росії.

Цієї ночі СБУ спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами по Слов'янському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.

Про це повідомляють джерела Lb.ua.

"Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", – зазначило джерело в СБУ.

Співрозмовник додає, що Служба безпеки продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

"Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів на росії", — підкреслив співрозмовник.