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Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області

Армія РФ атакувала Чернігівську область двома ракетами Х-59.

Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Фото: УНІАН

Сьогодні вночі ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками типу "шахед". По Чернігівській області ворог вдарив двома ракетами Х-59.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.   "За повідомленням Повітряних Сил, російські окупанти ударили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. За попередньою інформацією, росіяни цілили по обʼєктах на півдні області", — ідеться у повідомленні.   В одному із населених пунктів Чернігівського району зафіксовано влучання у житловий будинок, 

"Родина залишились без житла. На щастя, без постраждалих. На місці працюють відповідні служби", — повідомили в ОВА.

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