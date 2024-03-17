Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області

Сьогодні вночі ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками типу "шахед". По Чернігівській області ворог вдарив двома ракетами Х-59.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА. "За повідомленням Повітряних Сил, російські окупанти ударили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. За попередньою інформацією, росіяни цілили по обʼєктах на півдні області", — ідеться у повідомленні. В одному із населених пунктів Чернігівського району зафіксовано влучання у житловий будинок,

"Родина залишились без житла. На щастя, без постраждалих. На місці працюють відповідні служби", — повідомили в ОВА.