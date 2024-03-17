Внаслідок російських обстрілів на Харківщині пошкоджено школі та приватні будинки

Упродовж доби під артилерійськими та мінометними обстрілами опинилися близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Лук‘янці, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Стариця, Липці.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, 16 березня о 16:14 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ с. Липці, Харківського району, пошкоджено заклад освіти та приватний будинок. Без постраждалих.

О 20:35 ворог обстріляв с. Довгеньке Куп’янського району. Без постраждалих.

За інформацією повітряниих сил, уночі російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині.