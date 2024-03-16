Головне за суботу, 16 березня: наслідки удару по Одесі, ДРГ на Сумщині, вибухи на російських НПЗ

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 50 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нове призначення Сергія Гайдая. Яким запам’ятається 752-й день повномасштабної війни.

До ранкової атаки на нафтопереробні заводи у Сизрані Самарської області РФ причетні дрони СБУ. Українські безпілотники атакували одразу три великих НПЗ "Роснєфті": Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський, повідомляють джерела Lb.ua.

Наші джерела підтвердили, що нічна атака на російські НПЗ була результативною. Сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

"СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу рф, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон «бавовни» на російських НПЗ в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку рф", – повідомляє джерело.

У вечірньому зверненні 16 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Головнокомандувачем Олександром Сирським ситуацію на фронті.

"Сьогодні говорили з головкомом Сирським. Оперативну ситуацію проговорили детально: наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими", – повідомив президент.

Нагадаємо, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив про стабілізацію лінії фронту російсько-української війни. Президент України вважає ситуацію на фронті найбільш сприятливою за останніх три місяці.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 43 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Також нашими підрозділами зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 березня – в нашій новині.

Сьогодні в лікарні помер поранений внаслідок ракетного удару росіян по Одесі працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Таким чином кількість загиблих від удару по Одесі 15 березня зросла до 21. Ще понад 70 осіб отримали поранення.

У суботу, 16 березня, у Бериславі російська армія скинула вибуховий предмет з безпілотника на 71-річного чоловіка, коли той перебував на вулиці. Потерпілого з вибуховою травмою та пораненням ноги доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, вчора ввечері окупанти скинули 6 вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади. Місцева жителька отримала легкі травми. Лікарі їй надали допомогу на місці.

Пізніше у Херсонській ОВА повідомили, що також до лікарні звернулася 27-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок скиду вибухівки з дрону. В неї діагностували мінно-вибухову травму, поранення плеча, контузію.

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це йдеться у розпорядженні №30/2024-рп від 15 березня 2024 року.

Іншим розпорядженням глава держави звільнив з посади голови Мукачівської РДА Едгара Токаря.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!