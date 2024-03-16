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“Коли переговори з РФ стануть можливими, територіальна цілісність України має бути фундаментальною цінністю”, – Макрон

До того часу партнери мають запезпечити Україні чіткий календар військової допомоги і додаткові гарантії, повідомив президент Франції.

“Коли переговори з РФ стануть можливими, територіальна цілісність України має бути фундаментальною цінністю”, – Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що коли переговори між Україною з РФ стануть можливими, територіальна цілісність України має бути фундаментальною цінністю. Глава держави також прокоментував ядерні погрози Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія від самого початку погрожує ядерною палицею. Франція має свою позицію щодо ядерного стримування, і вона не змінилася. Ця війна почалася 10 років тому. Це нові умови, новий контекст. Ми бачимо, що ми маємо надати додаткові гарантії Україні, щоб Україна мала чіткий календар військової допомоги і йшла до того моменту, коли переговори стануть можливими. Але територіальна цілісність України буде фундаментальною цінністю", – сказав Макрон в інтерв'ю українським медіа в суботу, 16 березня.

Також Емманюель Макрон у відповідь на запитання про обговорюваний майбутній візит в Україну сказав, що він відбудеться, коли він зможе "приїхати в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями", повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"У мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України. Саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським", – сказав президент в інтерв'ю українським медіа в суботу.

Він наголосив, що після візиту президента України до Франції було виконано досить велику роботу в справі реальної підтримки України, зокрема під час зустрічей із канцлером ФРН і президентом Польщі, і тепер Макрон упевнений, що "ми зможемо виділити додаткові фінанси в рамках механізму солідарності на рівні Європейського Союзу".

"Я приїду в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями. Коли я фізично приїду, це... буде сильний посил і нові напрямки у співпраці", – заявив Макрон.

Також Макрон прокоментував можливість відправки військ в Україну: "у разі чергової ескалації з боку Росії, ми будемо готові відреагувати". Водночас глава держави зазначив, що ніколи Франція не буде ініціатором жодної агресії.

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