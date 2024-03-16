Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай очолив Мукачівську РДА

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Про це йдеться у розпорядженні №30/2024-рп від 15 березня 2024 року.
“Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області”, – зазначається у документі.
Іншим розпорядженням глава держави звільнив з посади голови Мукачівської РДА Едгара Токаря.
Що відомо про Сергія Гайдая
- Уродженець Сєвєродонецька, що на Луганщині, він із 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року був головою Луганської обласної державної адміністрації (керівник обласної військово-цивільної адміністрації). Має орден “За заслуги перед Збройними Силами України” та медаль “За сприяння Збройним Силам України”.
- Із 2000 і по 2015-й роки перебував на керівних посадах приватних підприємств м. Києва.
- З 2005 року – генеральний директор ТОВ «Дембуд».
- У 2008–2010 роках працював помічником депутата Київради Олексія Рєзніка.
- З 2014 по 2015 рік – радником голови Обухівської РДА в Київській області.
- З 2015 року став депутатом Мукачівської районної ради VІІ скл.
- Із вересня 2015 по 28 листопада 2018 керував Мукачівською РДА.
- Також був радником патронатної служби ексголови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.
- Після звільнення з посади очільника Луганщини йшла мова про те, аби Сергій Гайдай став послом України у Казахстані. Однак Астана не погодилася на це. Категорично проти призначення Гайдая виступала Росія, яка будь-що намагалася вплинути на рішення Казахстану. Пропонувалося навіть відкликати одіозного російського посла в Казахстані Олексія Бородавкіна в обмін на непідтвердження агреману для Гайдая, який Україна надіслала ще наприкінці 2022 року.