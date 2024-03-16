Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай очолив Мукачівську РДА

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це йдеться у розпорядженні №30/2024-рп від 15 березня 2024 року.

“Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області”, – зазначається у документі.

Іншим розпорядженням глава держави звільнив з посади голови Мукачівської РДА Едгара Токаря.

Що відомо про Сергія Гайдая