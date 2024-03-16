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Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай очолив Мукачівську РДА

Сергій Гайдай очолював Луганську ОВА із жовтня 2019 року.

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай очолив Мукачівську РДА
Сергій Гайдай
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це йдеться у розпорядженні №30/2024-рп від 15 березня 2024 року. 

“Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області”, – зазначається у документі.

Іншим розпорядженням глава держави звільнив з посади голови Мукачівської РДА Едгара Токаря. 

Що відомо про Сергія Гайдая

  • Уродженець Сєвєродонецька, що на Луганщині, він із 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року був головою Луганської обласної державної адміністрації (керівник обласної військово-цивільної адміністрації). Має орден “За заслуги перед Збройними Силами України” та медаль “За сприяння Збройним Силам України”.
  • Із 2000 і по 2015-й роки перебував на керівних посадах приватних підприємств м. Києва.
  • З 2005 року – генеральний директор ТОВ «Дембуд».
  • У 2008–2010 роках працював помічником депутата Київради Олексія Рєзніка.
  • З 2014 по 2015 рік – радником голови Обухівської РДА в Київській області.
  • З 2015 року став депутатом Мукачівської районної ради VІІ скл.
  • Із  вересня 2015 по 28 листопада 2018 керував Мукачівською РДА.
  • Також був радником патронатної служби ексголови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.
  • Після звільнення з посади очільника Луганщини йшла мова про те, аби Сергій Гайдай став послом України у Казахстані. Однак Астана не погодилася на це. Категорично проти призначення Гайдая виступала Росія, яка будь-що намагалася вплинути на рішення Казахстану. Пропонувалося навіть відкликати одіозного російського посла в Казахстані Олексія Бородавкіна в обмін на непідтвердження агреману для Гайдая, який Україна надіслала ще наприкінці 2022 року.
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