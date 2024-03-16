На Закарпатті прикордонники відділу "Вилок" за 100 метрів від кордону затримали двох чоловіків із дитячими рятувальними жилетами синього та жовтого кольорів. Затримані були одягненими у гідрокостюми. Ще одного за 40 метрів до держрубежу виявили бійці "Тячева". Всі чоловіки планували незаконно потрапити до інших країн.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Прикордонники уточнили, що двоє затриманих є 34-річними жителями Кривого Рогу. За свій "вояж" в Угорщину вони мали заплатити по 1000 євро.

Натомість, 47-річний житель міста Підгородне, що на Дніпропетровщині, збирався перепливати Тису щоб дістатись до Румунії. За обіцяний безперешкодний перетин кордону чоловік заплатив 2000 доларів США.

"Стосовно затриманих склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", за вчинення якого передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 грн до 8500 грн або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до переправлення чоловіків через кордон.