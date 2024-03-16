Росіяни скинули вибухівку на жителів Берислава (оновлено)

Постраждав 71-річний мешканець Херсонщини, який перебував на вулиці та 27-річна жінка.

У суботу, 16 березня, у Бериславі російська армія скинула вибуховий предмет з безпілотника на 71-річного чоловіка, коли той перебував на вулиці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Потерпілого з вибуховою травмою та пораненням ноги доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, вчора ввечері окупанти скинули 6 вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади. Місцева жителька отримала легкі травми. Лікарі їй надали допомогу на місці.

Оновленння. Пізніше у Херсонській ОВА повідомили, що також до лікарні звернулася 27-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок скиду вибухівки з дрону. В неї діагностували мінно-вибухову травму, поранення плеча, контузію. Медики надають необхідну допомогу.