Головне за ніч та ранок суботи, 16 березня: жалоба в Одесі, обстріли Сумщини, роковини удару по Маріупольському драмтеатру

78 бойових зіткнень , 50 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, ураження НПЗ у Самарській області.

Унаслідок ракетного удару по Одесі 15 березня загинули 20 осіб, ще 40 постраждалих перебувають у лікарнях. Вчорашня атака стала наймасовішою за кількістю жертв, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сьогодні в Одеській області оголосили жалобу за загиблими через удар російських окупантів. Станом на ранок 16 березня досі госпіталізованими залишаються 40 осіб, з них дев'ять у важкому стані.

Президент України Володимир Зеленський у другі роковини авіаудару російських загарбників по драмтеатру в Маріуполі наголосив, що світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України, а кожен російський убивця має відповісти за скоєне.

"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло... Світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України та українців, і кожен російський убивця має відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність. Світла пам'ять усім, чиє життя забрав російський терор", – написав Зеленський у соцмережах.

16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Внаслідок здійсненого бомбового удару загинули близько 300 людей. Згодом Associated Press News, базуючись на матеріалах власного розслідування, оприлюднило інформацію про майже 600 загиблих.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1160 російських окупантів, 21 танк, 24 бронемашини, 26 артсистем ворога. Загалом Росія вже втратила в Україні 429 580 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 16 березня російська армія атакувала Харківщину двома безпілотниками типу "Shahed". Силам оборони вдалося знищити ворожі повітряні цілі, повідомили у Повітряних силах України.

Уночі та зранку 16 березня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Під обстрілами опинилися Великописарівська, Білопільська, Есманьська, Юнаківська та Свеська громади, там зафіксовано 33 вибухи.

16 березня вранці невідомі безпілотники атакували одразу два НПЗ у Самарській області РФ. На території заводів виникла пожежа, горить установка з переробки нафтопродуктів, повідомляють на ТГ-каналі ASTRA.

За даними губернатора регіону, БпЛА атакували Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Внаслідок цього виникла пожежа на установці з переробки нафтопродуктів. Постраждалих, кажуть, немає.

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